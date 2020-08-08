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Dünya

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Ağustos "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre 16 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 829'a yükseldi. 1172 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 239 bin 622 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 21:11:00 - 2020-08-08 21:24:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre 1172 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 239 bin 622 oldu. Vefat sayısı ise 16 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 829'a, toplam vaka sayısı ise 239 bin 622'ye yükseldi.

İyileşen hasta sayısı 222 bini aştı

Tedavisi tamamlanan 1172 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 222 bin 656'ya yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 202 bin 370, ağır hasta sayısı 587, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı" ifadelerini kullandı.

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