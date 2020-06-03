Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Korona virüs dolayısıyla toplam test sayısı 52 bin 305. Vaka sayısı 867. Vefat sayısı 24. İyileşen vaka sayısı 931. Toplam yoğun bakımda olan hasta sayımız 612. Entübe hasta sayısı 261."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Korona virüs dolayısıyla toplam test sayısı 52 bin 305.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Korona virüs dolayısıyla toplam test sayısı 52 bin 305. Vaka sayısı 867. Vefat sayısı 24. İyileşen vaka sayısı 931. Toplam yoğun bakımda olan hasta sayımız 612. Entübe hasta sayısı 261."