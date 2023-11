Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı: Filistinli çocuklar tedavi için Ankara'ya getirildi

GAZZE'de yaralanan 2, 9 ve 10 yaşlarında 3 Filistinli çocuk ve yakınları tedavi için Ankara'ya getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocukları Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.



Filistinli 3 yaralı çocuk, Mısır El Ariş Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Yaralı çocukları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı. 3 çocuk ve aileleri havaalanından Sağlık Bakanlığı'nın kara ambulansları ile alınarak Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bakan Koca, 3 çocuğun sağlık durumuna ilişkin, "Dün bahsettiğim 50 kişilik tahliye grubu değil bu. Bugün 3 yavrumuzu Refah Sınır Kapısı'ndan geçirerek ülkemize getirmiş olduk. 2 yaşında bir erkek çocuğumuz, 9 ve 10 yaşında da 2 de kız çocuğumuz geldi. Erkek çocuğumuzun karaciğer kökenli bir damar tıkanıklığı söz konusu. 4 aydan beri rahatsızlığı olduğunu ifade etti annesi. Tedavisini yakından planlıyor olacağız. 9 ve 10 yaşında olan 2 yavrumuzun ise birinin özellikle travma sonrası kraş sendromu gelişmesi sonrası, dizüstü ampütasyon yapılmıştır. Bu yavrumuzla ilgili enfeksiyon ve devamında protest söz konusu olacak. Bir diğer yavrumuz ise özellikle travma sonrası ve yıkım sonrası kapalı kırıkları, yanıkları olan ve şarapnel parçaları da olan bir yavrumuz. Onun tedavilerini arkadaşlar erken dönemde planlamış olacak" diye konuştu.



'BİR AN ÖNCE AKSİYON ALMAK İSTİYORUZ'



Sahra Hastaneleri ile ilgili İsrail, Mısır ve Türkiye koordinasyonunda oluşan ekibin saha araştırması yapmak üzere Mısır'da bulunduğunu söyleyen Koca, "Bununla ilgili yer tespiti yapılma aşamasında. Bu konuda erken dönemde bir an önce aksiyon almak istiyoruz" dedi.



Bakan Koca, tedavi için getirilecek 50 kişiye ilişkin, "Koordinasyon ekibi çalışıyor. Özellikle refakatçi ile ilgili sorunların olduğunu biliyoruz. 11 kişiyle ilgili, şu an refakatçi dahil olmak üzere sorun aşılmış oldu. Yarın için 3'üncü tahliyenin yarın olmasını bekliyoruz. Ağırlıklı çocuk ve gençlerden oluşan bir tahliye olacak" ifadelerini kullandı.