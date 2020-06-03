Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genellikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını açıkladı. Koca, Covid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genellikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genellikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını açıkladı. Koca, Covid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini bildirdi.