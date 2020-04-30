  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin koronavirüs mücadelesini anlattı: En önemli silahımız bu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin koronavirüs mücadelesini anlattı. Bakan Koca, "Biz her zaman güçlü bir DSÖ’ye olan ihtiyacın altını çizdik. Bu eşi benzeri görülmemiş tehdit karşısında, dayanışma en önemli silahımızdır. Bu süreçte, çatışmaları, karşıt görüşleri bir kenara bırakıp ilk olarak çözüme odaklanmalıyız. Bu zorlu günleri atlattıktan sonra ise nerede yanlış yaptığımızı hep birlikte değerlendirmeliyiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:45:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin koronavirüs mücadelesini anlattı: En önemli silahımız bu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) Türkiye’nin koronavirüs mücadelesini anlattı.

Bakan Koca, "Biz her zaman güçlü bir DSÖ’ye olan ihtiyacın altını çizdik. Bu eşi benzeri görülmemiş tehdit karşısında, dayanışma en önemli silahımızdır. Bu süreçte, çatışmaları, karşıt görüşleri bir kenara bırakıp ilk olarak çözüme odaklanmalıyız. Bu zorlu günleri atlattıktan sonra ise nerede yanlış yaptığımızı hep birlikte değerlendirmeliyiz" dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı