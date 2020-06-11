  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Büyüklerimiz tedbirlere uydu"

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:38:19 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Büyüklerimiz tedbirlere uydu"

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından 65 yaş üstü vatandaşın maskeli fotoğrafını "Fotoğraf temsili, teşekkür yürektendir" notuyla paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı