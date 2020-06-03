Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugünlerin kendine özgü zorlukları vardır. Salgının sona erdiği inancı, tedavide elde edilen başarıya güvenerek hastalığın ciddiyetinin unutulmasıdır, risk grubunda olanların tedbirleri gevşetmesidir. Bu üç zorluk sınavımızd
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugünlerin kendine özgü zorlukları vardır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugünlerin kendine özgü zorlukları vardır. Salgının sona erdiği inancı, tedavide elde edilen başarıya güvenerek hastalığın ciddiyetinin unutulmasıdır, risk grubunda olanların tedbirleri gevşetmesidir. Bu üç zorluk sınavımızdır."