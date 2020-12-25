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Aktüel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTec ile aşı anlaşmasının imzalandığını duyurdu:
Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTec ile aşı anlaşmasının imzalandığını duyurdu:

"Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir" - "Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir" - "Üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 21:45:25 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTec ile aşı anlaşmasının imzalandığını duyurdu:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın bu gece 04.30 itibarıyla imzalandığını, bu kapsamda bu yıl için ayrılan 550 bin doz aşının yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün açıkladığını anımsattı.

Anlaşmanın bu gece 04.30 itibarıyla imzalandığını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir."

Bakan Koca, gecikmenin nedeninin üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesi olduğunu belirterek, "Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak." bilgisini paylaştı.

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde, engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin'in büyük emeklerinin bulunduğunu vurgulayan Koca, "Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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