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Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Acil olmayan vakalarımızın ertelendiğini biliyorsunuz. Bu süreçte yine benzer şekilde zorunlu olmadıkça hastanelerimize müracaat edilmemesi gerektiğini öneriyorum. Çünkü acil olan hastamıza zaman ayıralım istiyoruz. Bununla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Acil olmayan vakalarımızın ertelendiğini biliyorsunuz.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:32:50 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Acil olmayan vakalarımızın ertelendiğini biliyorsunuz. Bu süreçte yine benzer şekilde zorunlu olmadıkça hastanelerimize müracaat edilmemesi gerektiğini öneriyorum. Çünkü acil olan hastamıza zaman ayıralım istiyoruz. Bununla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Acil olmayan vakalarımızın ertelendiğini biliyorsunuz. Bu süreçte yine benzer şekilde zorunlu olmadıkça hastanelerimize müracaat edilmemesi gerektiğini öneriyorum. Çünkü acil olan hastamıza zaman ayıralım istiyoruz. Bununla ilgili hangi kurallara uyulması gerektiği hastanelerimizde yayımlandı. Vatandaşımız da tedbirlere uyumda kararlı davranırsa son derece olumlu sonuç alırız."

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