Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Acil olmayan vakalarımızın ertelendiğini biliyorsunuz. Bu süreçte yine benzer şekilde zorunlu olmadıkça hastanelerimize müracaat edilmemesi gerektiğini öneriyorum. Çünkü acil olan hastamıza zaman ayıralım istiyoruz. Bununla
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Acil olmayan vakalarımızın ertelendiğini biliyorsunuz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Acil olmayan vakalarımızın ertelendiğini biliyorsunuz. Bu süreçte yine benzer şekilde zorunlu olmadıkça hastanelerimize müracaat edilmemesi gerektiğini öneriyorum. Çünkü acil olan hastamıza zaman ayıralım istiyoruz. Bununla ilgili hangi kurallara uyulması gerektiği hastanelerimizde yayımlandı. Vatandaşımız da tedbirlere uyumda kararlı davranırsa son derece olumlu sonuç alırız."