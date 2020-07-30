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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Temmuz koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını hakkında uyarılarda da bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 20:36:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Temmuz koronavirüs vaka sayısını açıkladı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve adeta dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 15 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Sosyal hayatı bir anda yok eden koronavirüsü durdurmak için dünyadaki bütün bilim insanları gece gündüz çalışmaya başladı.

Çin'de ve İran'da koronavirüsün görülmesi ile birlikte ciddi tedbirler alan hükümet salgının ülkemize girişini ciddi boyutta geciktirdi. 11 Mart'tan bu yana ise alınan kararlar ve sağlık sistemimiz dünyaya örnek oldu.

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Temmuz koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000'i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın

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