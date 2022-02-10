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Sağlık Sağlık Bakanı duyurdu! Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor
Sağlık

Sağlık Bakanı duyurdu! Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 'Uzaktan sağlık hizmetinin' başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 19:20:00 -
Sağlık Bakanı duyurdu! Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH), gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun!" açıklamasını yaptı.

Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında "UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ BAŞLIYOR Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek. Uzaktan Sağlık Hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara E-REÇETE YAZMAK, RAPOR VERMEK mümkün olacak. USH hayırlı olsun!" dedi.

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