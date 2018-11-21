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Sağlık Bakanı duyurdu! Araştırma hastanelerinde yeni dönem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eğitim ve araştırma alanında çalışma yapan öğretim üyesi ve öğretim elemanlarına performansa dayalı ek ücret ödeneceğini açıkladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:57
Sağlık Bakanı duyurdu! Araştırma hastanelerinde yeni dönem

Sağlık Bakanlığı üniversitelerle birlikte kullanılan eğitim, araştırma hastanelerinde araştırma çalışmalarını desteklemek için üniversite hastanelerinde performans dönemini başlatıyor. Buna göre; eğitim ve araştırma alanında bakanlığın belirlediği asgari kriterlerin üzerinde çalışma yapan öğretim üyesi ve öğretim elemanlarına performansa dayalı ek ücret ödenecek.

"Yeni dönemde sözleşmeye geçiyoruz"

Sağlık muhabirleriyle toplantıda bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 ay içinde performansa sistemine geçileceğini açıkladı. Bakan Koca, şöyle konuştu: "Bizim biliyorsunuz 21 tane üniversite ile işbirliği, birlikte kullanım protokolümüz var. Sağlık bilimleri üniversitesi dışında. Marmara Üniversitesi gibi Yıldırım Bayezit Üniversitesi gibi, Medeniyet Üniversitesi gibi 21 üniversitemiz ile iş birliği protokolümüz var.Biz bundan böylehastanede, üniversitenin var olan kadrosuyla, ayrıcaeğitim nitelikleri ve eğitim dahil olmak üzere performansı belirleyip, yeni dönemde sözleşmeye geçiyoruz.

"Eğitimi performansa bağlıyoruz"

Buna en geç 3 ay içerisnde geçilmek zorunda. Yeni dönemde bu hastanelerimizde, hem asistan, hem uzman, hem doçent hem de profesör için söylüyorum, asgari yapması gereken eğitim katkısı ve bunun üzerindeki katkıyı (patent olarabilir, TÜBİTAK projesi olabilir) performansa bağlayan bir sözleşme dönemine giriyoruz. Eğitimi performansa bağlıyoruz, ilave ücrete bağlıyoruz."

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:57
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. Marmara Üniversitesi
  3. Fahrettin Koca
  4. Yıldırım Bayezit Üniversitesi
  5. Medeniyet Üniversitesi

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