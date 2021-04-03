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Sağlık Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe görevden alındı yerine Tolga Tolunay atandı!
Sağlık

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe görevden alındı yerine Tolga Tolunay atandı!

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alınarak yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 01:25:00 - 2021-04-03 02:21:36
Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe görevden alındı yerine Tolga Tolunay atandı!

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevinden alındı, yerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe görevden alındı, bu göreve Tolga Tolunay atandı.

Tolga Tolunay kimdir?

Kilis'te 1977'de doğan Tolunay ilk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Tolunay, 2004-2009 yıllarında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimini tamamladı, 2010-2014 yıllarında Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde uzman doktor olarak çalıştı. Aynı hastanede 2014-2018 yıllarında Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Tolunay, 2018'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kadrosuna yardımcı doçent olarak atandı ve 2019'da doçent unvanını aldı.

Uzmanlık alanları biyomekanik, omurganın klinik biyomekaniği, implant tasarımı ve ortopedik tümör cerrahisi olan Tolunay, TİTCK İleri Tedaviler ve Greft Danışma Komisyonu Üyeliği, TÜBİTAK TEYDEB USETEG Çağrı Programı Danışma Kurulu Üyeliği ve KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Komisyon Üyeliği görevlerinde bulundu. Tolunay, 2016'dan bu yana bilimsel komisyonlarda görev alıyor.

TİTCK Başkanlığına geçen yıl ağustos ayında getirilen, evli ve 2 çocuk babası Tolunay, İngilizce biliyor.

 

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