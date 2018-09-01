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Sağlam: Bu galibiyeti hak ettik

Kayserispor Teknik Direktörü Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 22:13
Sağlam: Bu galibiyeti hak ettik

Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Kayserispor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, maçın ardından soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Sağlam, “Buraya gelirken, 3 maçta mağlup olmamış, kalesinde gol görmemiş bir takım olarak geldik. Fenerbahçe son 2 maçında puan alamasa da puan ve galibiyet alacak oyunlar oynadı. Buraya gelirken karşımızda çok ciddi ve 2 yenilginin ardından saha ve seyircisinin önünde maça iyi başlayacağını düşündüğümüz bir rakip olacaktı. Seyirci desteğiyle rakibimiz maça iyi de başladı ve ilk yarıda golü buldu. İkinci yarıda golü bulduk sonra tekrar geriye düştük. Oyuncularımız çok iyi bir reaksiyon gösterdi ve son bölümde öne geçtik. Kırmızı kartın ardından Fenerbahçe’nin doldur boşalta geçmesi işimize geldi. Bu galibiyetin moraliyle milli takım arasını iyi değerlendireceğiz. Lige renk katan bir takım olmak istiyoruz ve bu konuda çok çalışıyoruz. Gerçekten çalışmalarımızın karşılığını almak bizi mutlu ediyor. Oyuncularım galibiyeti hak etti. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Ali Koç Başkan, Türk futboluna farklı bir bakış açısı getirdi ve huzur ortamı sağladı. Kendisini çok seviyorum ve başarılı olmasını istiyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda onun mutlu olacağı bir ortam oluşur. Kendisi gelip centilmenlik örneği göstererek bizi tebrik etti” açıklamasını yaptı. 

“Harun çok önemli bir karakter” 

Fenerbahçe’nin Bursaspor’dan transfer ettiği Harun Tekin’le ilgili konuşan Sağlam, “Harun’la maçtan önce konuştuk. 2 hafta önce Bursa deplasmanında da karşılaşmıştık. Orada Harun’a gol atmak nasip olmamıştı. Gerek kişiliği, gerek karakteri, gerek profesyonelliğiyle örnek olacak bir isim. Fenerbahçe’de çok başarılı olacağına inanıyorum. Milli Takım’ın da değişmez kalecisi olacağına inanıyorum. Çok iddialı konuşmayı sevmem. Biz iyi bir takım olacağız ve bu lige renk katacağız. Geçtiğimiz sezondan daha iyi futbol oynayıp daha üst sıralarda ligi bitirmek istiyoruz. Bu üst sıra neresi olur, hep birlikte göreceğiz” dedi. 

“Terbiyesizce bir hareket olmuşsa, oyuncularımı uyarırım” 

Sakatlık yaşayan Sakıb’ın çapraz bağ problemi olduğunu ve uzun süre aralarında olmayacağını söyleyen Ertuğrul Sağlam, kırmızı kart için de, “Kırmızı kart pozisyonunda, hakem ekrandan izlerken ben de yandan baktım. Şamil’in ayağı, yerdeki oyuncuya geldi. Bilerek mi yapmış, ayağını uzatırken kazayla mı yapmış bilmiyorum. Ama hakemin kararının ağır olduğunu düşünmüyorum” dedi. Maç sonu yaşanan sevinçle ilgili soruyu yanıtlayan Sağlam, “Terbiyesiz bir hareket olmadıktan sonra, Kayserispor’da oyuncuların sevinmesi sonuna kadar haklı. Ama bu işi abartıp taraftarı galeyana getirecek bir durum olmadıysa bilemem. Tabii ki spor ahlakı içinde, taraftarı rencide etmeden yapmaları gerekiyor. Oyuncularımla konuşurum ve uyarmamız gerekirse de uyarırım, kimse merak etmesin” diyerek sözlerini tamamladı. 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 22:13
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