Sağır ve dilsiz 4 kişiden kan donduran cinayet! Ahmet Kaya'nın 'cinayet saati' şarkısını hatırlattı

Çatalca'da yaklaşık 1 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Berberoğlu’nun 'eşe sarkıntılık' iddiasıyla cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 4'ü sağır ve dilsiz 5 kişinin gözaltına alındığı olayda ise detaylar kan dondurdu.

İstanbul Çatalca’da 12 Mayıs 2023 tarihinde polise yapılan bir kayıp müracaatı üzerine ölen kişinin cep telefonu kayıtları inceleme altına alındı. Polis ekipleri bir karavanda yalnız başına yaşayan Mehmet Berberoğlu’nu bulmak için soruşturmayı derinleştirirken, şüphelinin sık sık sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Kerim Ç. ve Murat A. ile buluştuğu tespit edildi. Bunun üzerine Kerim Ç. ve Murat A.’nın çevresindeki kişilerle birlikte takibe alındı.

"SARKINTILIK" İDDİASI

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları çalışmada, olay günü Mehmet Berberoğlu ile Kerim Ç., eşi Mediha Ç, Murat A. ve birlikte yaşadığı eşi Gizem Ç. ile Nermin A.’nın aynı evde oldukları belirlendi. Yapılan çalışmalarda Berberoğlu’nun alkolün etkisiyle Mediha Ç. ile Gizem Ç.’ye sarkıntılık ettiği bu nedenle evde kavga çıktığı tespit edildi. İstanbul ve İzmir’de yapılan operasyonlarda olayla ilgili şüpheliler Kerim Ç., Mediha Ç., Murat A., Gizem Ç. ve Nermin A. gözaltına alındı. Kerim Ç. ve Murat A.’nın Mehmet Berberoğlu’nu döverek öldürdükleri ardından cesedi evdekilerin yardımıyla bir poşete koyarak Çatalca’da ıslah edilmiş derenin içine attıkları ortaya çıktı.

CESEDİ DEREYE ATTILAR

Çatalca Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelilerin cesedi attıkları yer olarak gösterdikleri ıslah edilmiş derede arama yapıldı. Büyük siyah çöp poşeti içinde Mehmet Berberoğlu’nun cesedinden geriye kalanlar bulundu. Çatalca Emniyet Müdürlüğünde işlemleri yapılan 4'ü sağır ve dilsiz 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Nermin A. savcılık ifadesi sonrası serbest kalırken Mediha Ç., Gizem Ç. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak mahkeme tarafından “adli kontrol kararı” ile serbest bırakıldı. Kerim Ç., Murat A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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