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Sağanak yağış nedeniyle İnegöl'de 5 araç birbirine girdi

Bursa-Ankara yolunda sağanak yağış sebebiyle 5 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza meydana geldi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:29
Sağanak yağış nedeniyle İnegöl'de 5 araç birbirine girdi

Kaza, Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa İstikametine doğru seyir halinde olan Hasan E. idaresindeki 16 KNF 40 önünde giden araçların yavaşlamasıyla birlikte oda yavaşladı. Havanın yağışlı olması nedeniyle yavaşlayan kamyona arkasında gelen 34 LY 6460 plakalı hafif ticari araç çarptı. Hafif ticari araca ise 16 F 6466 plakalı kapalı minibüs, ardından minibüse ise 16 NHT 14 otomobil, ona da arkasından gelen 34 KD 2193 araç çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza yerine gelen trafik ekipleri sürücülere yardımcı olarak yolu trafiğe açtı. Ağır hasar gören araçlar kaza yerine gelen çekici yardımıyla götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 08:29
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. İnegöl
  4. Kaza

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