SON DAKİKA
Sağanak vurdu, yol çöktü: Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapandı
Sağanak vurdu, yol çöktü: Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapandı

İzmir’de etkili olan şiddetli sağanak sonrası Selçuk-Aydın kara yolunda meydana gelen çökme nedeniyle güzergâh güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

İzmir'de dünden beri etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi.

ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.

'DEPREM OLDU SANDIK'

Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.

