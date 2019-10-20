Sağanak vurdu! 1 kişi kayıp

Giresun’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Eynesil ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Kemerli Köyü’nde heyelanlar meydana geldi dere yataklarında sel taşkınları yaşandı.

Bazı evleri su basarken bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi. Sel sularına kapılarak kaybolduğu tahmin edilen 65 yaşındaki Hasan Zamba için arama çalışmaları başlatıldı. Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bölgeye ekip gönderildiği bildirildi.

Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerde başlayan yağmur şehri felç etti.

Gaziantep kent merkezinde öğleden sonra gök gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından sağanak yağış ekili oldu. Yaklaşık bir saat süren yağmur nedeniyle tıkanan mazgallar sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla vatandaşlar araçlarından çıkarıldı. Ekiplerin suyu boşaltmak ve araçları kurtarmak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Öte yandan yağmur nedeniyle tek taraflı ve maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Sel suları nedeniyle kapağı açılan rögara bir otomobilin lastiği düştü. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kilis’te sağanak yağmur ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Akşam saatlerinde başlayan yağmur ile birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Zeytin hasadı öncesi Kilis’te yağmurun sevinci yaşandı. Gök görüntüsüyle birlikte şimşekler uzun süre art arda çakarak geceyi adeta gündüze çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 21.30'a kadar Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.