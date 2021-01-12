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Gündem Sağanak Tekirdağ'da su baskınlarına yol açtı
Gündem

Sağanak Tekirdağ'da su baskınlarına yol açtı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 01:33:00 -
Sağanak Tekirdağ'da su baskınlarına yol açtı

Kent merkezinde başlayan sağanak nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu. Malkara ilçesinde ise rögar ve yağmur suyu kanalları ile İshakça Mahallesi'ndeki dere taştı.

Araçlar yolda kaldı

Cadde ve sokaklarda büyük su birikintilerinin oluştuğu ilçede, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı dükkanlarda küçük çaplı su baskınları yaşandı.

D-110 kara yolunda sağanak nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Trafik ekipleri sürücülere yardımcı olarak İstanbul-Çanakkale geçişlerini alternatif yollardan verdi. Ekiplerin çalışmasıyla kara yolundaki su tahliye edildi.

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