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Sağanak sonrası feci kaza!

Kırıkkale'de etkisini arttıran sağanak yağış sonrası zincirleme trafik kazası meydana geldi Kazada 5 kişi yaralandı.

30 Kasım 2018 Cuma 23:10
Sağanak sonrası feci kaza!

Kırıkkale’de sağanak yağışın ardından meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 7. kilometresinde Organize Sanayi Bölgesindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağışın ardından yolun kayganlaşması nedeniyle Volkan Elitaş'ın kullandığı 05 RE 413 plakalı otomobil, Ankara istikametine seyreden Oğuzhan Aygün idaresindeki 06 BHB 694 plakalı otomobil ile Yasin Erdem Alıcılıoğlu idaresindeki 06 EY 4518 plakalı otomobil arka arkaya çarpıştı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan Fatih Elitaş (42), Can Elitaş (20), Esra Aygün (48), Serpil Aygün (20) ve Erhan Elitaş (20) yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

 

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. D-200 karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 23:10
  1. Ankara
  2. Kırıkkale
  3. trafik kazası

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