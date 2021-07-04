Sağanak, sel, hortum... 'Neler oluyor' sorusuna Şen'den çarpıcı yanıt!

Cumartesi günü yüksek hava sıcaklıkları sonrası İstanbul'un Şile ilçesinde ve Bursa'da su baskınları yaşandı. Temmuz ayındaki ani hava değişimleri ile ilgili olarak CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Küresel ısınma sonucunda bu tür yağışların artacağını söylemiştik. Hatta Perşembe gününden böyle bir yağışın olacağını söyledik. Bugünden yarına değişiklik yapılacak bir ortam yok. Bu daha çok birikimin neticesi.' ifadelerini kullandı. Şen ayrıca bu yaz bu tür başka sel baskınlarının da olabileceğini belirtti.

"Daha çok birikimin neticesi"

Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamaları şu şekilde:

Küresel ısınma sonucunda bu tür yağışların artacağını söylemiştik. Hatta Perşembe gününden böyle bir yağışın olacağını söyledik. Bugünden yarına değişiklik yapılacak bir ortam yok. Bu daha çok birikimin neticesi. Bu bölge bir defa imara açılmamalı, su basma seviyesi yükseltilmeli. Türkiye’de bu tür yerlerin sel haritası çıkartılmalı.

"Sel engellenemiyorsa yapılaşma azaltılmalı"

Su basması bir afet durumudur. Yağmur yağışı afet değildir, afeti yaratan bizleriz. Derenin ağzındaki kumsal bölge tıkanmasa sızacak akacak gidecekti. Dere taşacaktır çünkü tepelerin arasındaki vadidir. 100 yılda bir de taşabilir 5 yılda bir de taşabilir. Buranın imara açılmaması gerekiyor. Suyu emecek bir toprak değil, killi bir toprak. Buraya geniş menfezlerin koyulması gerekiyor.

Eğer burada yağan yağmuru sızdıramıyorsanız yapılaşmayı azaltmanız gerekiyor.

"Bu tür yağışları bu sene çok göreceğiz"

Bu yaz için beklemeliyiz. İklim değişikliğine baktığımızda Türkiye bu tür yağışlara gebe. Şu anda Şile’de denize giremezsiniz, inşaat artıkları sürüklenmiş durumda. Şile’nin sel haritası çıkartılmalı ve dere ıslah edilmeli.

Risk tehlikesi İstanbul’da geçti, Sakarya ve Batı Karadeniz’e kaydı. Sıcaklıklar yarından itibaren yükselmeye başlayacak. Bu sene Türkiye’de bu tür yağışları çok göreceğiz.