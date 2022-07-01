Sağanak can aldı Başkan Yavaş ‘alışacağız’ dedi! Tepki yağdı

Ankara'da dün etkili olan sağanakta altyapı yetersizliği ve ihmalkârlık yine faciaya neden oldu. Keçiören'deki evini su basan 21 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybederken faciadan kendi beceriksizliği yerine iklim değişikliğini sorumlu tutan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Bundan sonra buna alışacağız" sözleri büyük tepki topladı.

Başkent'te akşam saatlerinde aniden bastıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları oldu, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Çok sayıda ev ve işyerleri sular altında kaldı. Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki 4 katlı Umut Apartmanı'nı da su bastı. Bodrum kattaki dairelerden birinde yaşayan Busenur Doğanay boğularak can verdi.

Yavaş'a tepki yağdı

Yaşanan faciayla ilgili skandal bir açıklama yapan Mansur Yavaş'a siyasetçiler ve vatandaşlar ateş püskürdü:

GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan: Yapılacak iş çok kolay; mazgal ve giderler düzenli olarak temizlenecek. Ne yazık ki bunu kendisine anlatamadık.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal: Bu felakette sorumluluk, mazgalları zamanında temizlemeyen ve ASKİ'nin bazı ihalelerini pahalı bulup yarım bırakan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndedir.

Mehmet Ardıç: Mansur Yavaş oyun havası oynarken, Ankaralılar evine gitmeye, su basan evlerini temizlemekle uğraşıyordu. Nitekim 21 yaşındaki Busenur Doğanay evini su basması sonucu hayatını kaybetti.