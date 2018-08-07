Sağ tarafa yatarak uyumanın sağlığa inanılmaz etkisi

1.DALAĞINIZIN İŞİNİ DAHA İYİ YAPMASINA İZİN VERİR

Dalak, lenfatik sistemin en büyük organıdır ve vücudunuzun sol tarafında bulunur. sağ tarafta uyurken, dalak daha verimli çalışır. Bunun ana nedeni yer çekimi. Dalağın kan akışını hızlandırır ve bu da kirleri daha çabuk filtrelemesine izin verir.

2.LENFATİK SİSTEMİNİZİN İŞLEVİNİ GELİŞTİRİR

Lenfatik sistem, sistemimizdeki atıkları ve toksinleri uzaklaştırarak vücudumuzda hayati bir rol oynamaktadır. Uzmanlar, toraks kanalı (lenfatik sistemin en büyük lenf damarı) sol tarafımızda olduğunu söylüyor. Bu yüzden sağ tarafta uyku vücudun atık maddeleri daha etkin bir şekilde işleyebilmesine yardımcı olabilir. Lenfatik sistem ayrıca dokularınıza yağ, protein ve diğer önemli maddelerin taşınmasını sağladığı için sol tarafınızda bulunur; hücreleriniz bu besin maddelerini daha hızlı almanızı sağlar.

3.BAĞIRSAĞIN İŞLEVİNİ KOLAYLAŞTIRIR

İnce bağırsak ve kalın bağırsak arasındaki bağlantı, ‘ileoçekal valf’ adı verilen bölgede vücudunuzun sol tarafında bulunur. Sağ tarafta uyuduğunuzda, yerçekimi kuvvetleri atık ürünlerin ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçmesini kolaylaştırır. Bu kolonun vücudunuzdaki atıkları daha çabuk ortadan kaldırmasını sağlar.

4.MİDE EKŞİMESİNİ AZALTIR

Sık sık mide ekşimesi çekiyorsanız, sağ tarafta yatmak iyi bir fikirdir. Bu pozisyonda, mideniz özofagusunuzu karnınıza bağlayan kalp sfinkterinin altında bulunacaktır. Sağ taraftaki uyku pozisyonu mide içeriğinin özofagusa geri gelmesini önler.

5.KARACİĞERİNİZİ, AŞIRI YÜKLEMEDEN KURTARIR

Sağ taraftaki uyku pozisyonu toksinlerin ve diğer zararlı maddelerin karaciğerinize aşırı yüklenmesine izin vermeyecektir.

6.KALBİNİZ İÇİN İYİDİR

Kalbin sol tarafı akciğerlerden kan alır ve vücuda pompalar. Bu nedenle, sağ taraflı bir uyku pozisyonu, kalbinizin işini daha kolay ve etkili bir şekilde yapmasına yardımcı olabilir. Sağ tarafta uyuduğunuzda, yerçekimi dolaşım sisteminizin işleyişini kolaylaştırır, özellikle aorta ve inferior vena kava, alt vücudun kalbe doğru oksijensiz kanı taşır ve omurganızın rahatlamasını sağlar. Kaynak: Sağ Tarafa Uyumanın 6 Faydası