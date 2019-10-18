Sağ karın boşluğu neden ağrır? Sağ karın boşluğu ağrısı nasıl geçer?

Sağ karın boşluğu neden ağrır? Vücudunuzun sağ tarafındaki ağrı çeşitli sebepler yüzünden ortaya çıkmış olabilir. Ciddi sebepleri ihtimal dahilinden çıkarmak için doktora gitmek önemlidir. Sağ karın boşluğu ağrısı nasıl geçer? İşte sağ karın boşluğu ağrısına dair merak edilenler...

Sağ karın boşluğu neden ağrır?

Karın sağ üst bölümünde olan ağrılardan karaciğer, safra kesesi ve yollarının hastalıkları ve ülser sorunları sorumlu olabilir. Karın sol üst bölümünde olan ağrılarının sebebi dalak, pankreas, ve karın şah damarının (aorta) hastalıkları olabilir. Göbeğin üst bölümünde olan ağrılarda yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağının, gastrit, ülser ve reflü gibi hastalıkları akla gelmelidir. Karın sol alt bölümünde olan ağrılarda, kalın bağırsak iltihapları, yumurtalık sorunları, karın şah damarının hastalıkları, idrar sorunları, dış gebelik sorunu ve apandisit problemi olabilir.

Karın sağ alt bölümünde olan ağrılarda apandisit, idrar sorunları, dış gebelik sorunu, yumurtalık sorunları, fıtık boğulması, safra kesesi ve yolları sorunları düşünülmelidir.

Karın ağrısı yaygın bir rahatsızlıktır. Çoğu zaman sebebinin basit olduğu düşünülerek önemsenmez ve tedbir alınmaz. Ancak karnın sağ tarafında önemli organlar yer alıyor. Bu organlarda yaşanan herhangi bir aksama karın ağrısına yol açabileceği gibi önemli bir hastalığı da işaret ediyor olabilir.

Özellikle sağ karın bölgesinde ortaya çıkıyorsa, bu bölge karaciğerin bulunduğu yer olduğu için daha fazla korkuya neden olur. Ancak, bir şey yapmadan önce sakin olmalı ve kendi kendinize bunun sadece karaciğerden değil, daha birçok sebepten kaynaklanabileceğini düşünmelisiniz.

Karın boşluğu ağrısında mutlaka doktora gidilmesi gereken haller

Şiddetli, tekrarlayıcı, artan ve devamlı karakterde ağrılar

Ağrı ile nefesin kesilmesi, baygınlık hissi, kanama, kusma ve yüksek ateş olması

Karın ağrısının göğse, boyuna ve omuza yayılması

Dışkıda kan görülmesi

Karında gerginlik ve şişme olması

Bu araştırmalar sırasında hekimin deneyimi, görgü ve bilgisi büyük önem taşımaktadır.

Tedavi tamamen saptanan soruna göre düzenlenir. İdrar yolunda taş belirlenmesi halinde ön planda ilaçlarla tedavi planlanırken, apandisit sorunu gibi cerrahi bir sorun saptanması halinde acil ameliyat önerilmektedir.