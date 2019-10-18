0553 313 94 23

Sağ karın boşluğu neden ağrır? Sağ karın boşluğu ağrısı nasıl geçer?

Sağ karın boşluğu neden ağrır? Vücudunuzun sağ tarafındaki ağrı çeşitli sebepler yüzünden ortaya çıkmış olabilir. Ciddi sebepleri ihtimal dahilinden çıkarmak için doktora gitmek önemlidir. Sağ karın boşluğu ağrısı nasıl geçer? İşte sağ karın boşluğu ağrısına dair merak edilenler...

18 Ekim 2019 Cuma 22:06
Sağ karın boşluğu neden ağrır? Sağ karın boşluğu ağrısı nasıl geçer?

Sağ karın boşluğu neden ağrır? Vücudunuzun sağ tarafındaki ağrı çeşitli sebepler yüzünden ortaya çıkmış olabilir. Ciddi sebepleri ihtimal dahilinden çıkarmak için doktora gitmek önemlidir. Sağ karın boşluğu ağrısı nasıl geçer? İşte sağ karın boşluğu ağrısına dair merak edilenler...

Sağ karın boşluğu neden ağrır?

Karın sağ üst bölümünde olan ağrılardan karaciğer, safra kesesi ve yollarının hastalıkları ve ülser sorunları sorumlu olabilir. Karın sol üst bölümünde olan ağrılarının sebebi dalak, pankreas, ve karın şah damarının (aorta) hastalıkları olabilir. Göbeğin üst bölümünde olan ağrılarda yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağının, gastrit, ülser ve reflü gibi hastalıkları akla gelmelidir. Karın sol alt bölümünde olan ağrılarda, kalın bağırsak iltihapları, yumurtalık sorunları, karın şah damarının hastalıkları, idrar sorunları, dış gebelik sorunu ve apandisit problemi olabilir.

Karın sağ alt bölümünde olan ağrılarda apandisit, idrar sorunları, dış gebelik sorunu, yumurtalık sorunları, fıtık boğulması, safra kesesi ve yolları sorunları düşünülmelidir.

Karın ağrısı yaygın bir rahatsızlıktır. Çoğu zaman sebebinin basit olduğu düşünülerek önemsenmez ve tedbir alınmaz. Ancak karnın sağ tarafında önemli organlar yer alıyor. Bu organlarda yaşanan herhangi bir aksama karın ağrısına yol açabileceği gibi önemli bir hastalığı da işaret ediyor olabilir.

Özellikle sağ karın bölgesinde ortaya çıkıyorsa, bu bölge karaciğerin bulunduğu yer olduğu için daha fazla korkuya neden olur. Ancak, bir şey yapmadan önce sakin olmalı ve kendi kendinize bunun sadece karaciğerden değil, daha birçok sebepten kaynaklanabileceğini düşünmelisiniz.

Karın boşluğu ağrısında mutlaka doktora gidilmesi gereken haller

Şiddetli, tekrarlayıcı, artan ve devamlı karakterde ağrılar

Ağrı ile nefesin kesilmesi, baygınlık hissi, kanama, kusma ve yüksek ateş olması

Karın ağrısının göğse, boyuna ve omuza yayılması

Dışkıda kan görülmesi

Karında gerginlik ve şişme olması

Bu araştırmalar sırasında hekimin deneyimi, görgü ve bilgisi büyük önem taşımaktadır.

Tedavi tamamen saptanan soruna göre düzenlenir. İdrar yolunda taş belirlenmesi halinde ön planda ilaçlarla tedavi planlanırken, apandisit sorunu gibi cerrahi bir sorun saptanması halinde acil ameliyat önerilmektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 22:06
  1. Ağrı
  2. karın ağrısı
  3. sağ karın boşluğu
  4. sağ karın boşluğu ağrısı
  5. sağ karın ağrısı
  6. karın neden ağırır
  7. sol karın neden ağırır
  8. sağ karın boşluğu neden ağırır
  9. karın ağırısı nasıl geçer
  10. sağ karın ağrısı nasıl geçer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de 8. hafta programı! İşte, Süper Lig'de cumartesi günü fikstürü
    1. Süper Lig'de 8. hafta programı! İşte,..
    2. Nefes kesen maç Galatasaray'ın!
    3. Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper..
    4. Uyuşturucu baronunun oğlu için şehri..
    5. NATO'dan Türkiye açıklaması
    6. Tuzsuz çekirdek kilo yapar mı?
    7. İran'dan Türkiye açıklaması
    8. İstanbul'a büyük müjde! Tarihinde bir..
    9. Tüm dünya 'Erdoğan kazandı' diye..
    10. Sağ karın boşluğu neden ağrır? Sağ..
    11. Çamaşır makinesinin içi nasıl..
    12. Türkiye'den yıl sonunda tarihi rekor!
    13. Egemen Bağış o fotoğrafı paylaştı ve..
    14. Ahmet Davutoğlu ve ekibi yeni parti..
    15. İhaleyi kapamayan Ekrem İmamoğlu..
    16. Mike Pompeo'dan anlaşmaya ilişkin..
    17. Nihat Genç'ten çok sert sözler:..
    18. TFF 1. Lig'de toplu sonuçlar! İşte,..
    19. Faruk Çelik'ten flaş sözler! 'Ne oldu..
    20. Dışişleri Bakanlığı'ndan "kimyasal..
    21. Akhisarspor Eskişehirspor maçı kaç kaç..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump..
    23. Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
    24. Galatasaray Sivasspor maçı kaç kaç..
    25. Bülent Arınç’tan dikkat çeken sözler:..
    26. Sezai Temelli'den anlaşmaya ilişkin..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yakaladık"..
    28. Bülent Arınç’ın damadı beraat etti!..
    29. Camilerde "Fetih Suresi" okunması..
    30. Medipol Başakşehir Göztepe maçı ne..
    FETÖ'den yargılanıyordu! Arınç'ın damadı hakkında karar çıktı
    FETÖ'den yargılanıyordu! Arınç'ın damadı hakkında karar çıktı
    ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
    ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
    Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2019
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı