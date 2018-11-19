Sağ ayakta uyuşma devamlı ise tehlikeli

Uyuşukluk ile beraber ayak ağrısı, karıncalanma hissi, iğne gibi batma hissi, yanma şikayetleri görülebilir. Sağ ayakta meydana gelen uyuşma eğer devamlı oluyorsa önemli bir hastalığın habercisidir.

EN BASİT SEBEP

Kan dolaşımına engel olacak şekilde, devamlı aynı pozisyonlarda durmak, kan akışını engelleyeceği için ayakta uyuşma sık sık yaşanabilir. Duruş şekli değiştirilince uyuşukluk da ortadan kalkabilir.

Şeker hastalığı

Artan kan şekeri sinirlerde hasar yapar. Oluşan bu hasarın düzeltilme imkanı yoktur. Şeker hastalarında, devamlılığını koruyan uyuşmanın yanı sıra ayaklarda ağrı ve ısı hissedilmeyebilir.

Düzensiz Kan Dolaşımı

Bu durum kalp hastalıkları başta olmak üzere daha pek çok sebepten dolayı ortaya çıkabilir. Kan vücudu gerektiği gibi dolaşmadığında ayak ve ellerde uyuşma yaşanır. Eğer kan dolaşımı ile alakalı problem tedavi edilirse uyuşma rahatsızlığı da ortadan kalkar.

Ayakkabılar

Dar veya yüksek topuklu ayakkabılar ayak tabanına baskı uygulayarak marton nöroması olarak tanımlanan ayak sinirlerini etkiler. Böylesi ayakkabıların uzun süre giyilmesi uyuşmayı kronikleştirir.

Sinirlerde hasar

Özellikle çarpma ya da yaralanma sonucu ortaya çıkar. Yaralanma ayakla alakalı olmasa bile ayakta uyuşmaya sebep olabilir.



Mesela omurilikte disk kayması ayakta uyuşmaya sebep olan bir etkendir.

Alkolizm

Alkol bağımlılığı sinir sistemine ciddi anlamda hasar verebilir ve bu hasar sonucu ayaklar dahil olmak üzere vücudun farklı alanlarında uyuşma yaşanabilir.

İlaçların yan etkileri

Bazı ilaçlar direkt sinir sistemini etkileyerek geçici ya da kalıcı uyuşmaya yol açabilir. Kanser ilaçları, antibiyotikler, kalp ilaçları uyuşmaya yol açabilecek ilaçlardır.

Tarsal tünel

Ayak bileğinin arkasında bulunan bir sinirin sıkışmasıyla ortaya çıkan bir sendromdur. Bölge oldukça dar olduğundan sıkışmaya meyillidir. Soğuk kompres, dinlenme ve iltihap önleyici tedaviler ile ya da cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir.

Multipl skleroz

Bağışıklık sistemi ile alakalı olarak gelişen bu hastalık yüzünden ayakta uyuşma oluşabilir. Hasar gün geçtikçe ilerleyerek geri dönüşümü olmayan sıkıntılara yol açar. Uyuşukluk hissi başlangıçta hafif seyrederken zamanla artar.

Geçici istemik atak

Beyine ulaşan kan akışında bozulmasıyla ortaya çıkar. Mesela aşırı öfkede vücutta anormal belirtiler yaşanır. Bu belirtilerden biri de sağ ya da sol ayakta ya da her iki ayakta uyuşma hissidir. Uyuşma beyin ile alakalıdır.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Uyuşukluğun neden kaynaklandığı bilinmiyorsa,

İdrara çıkışta artış, tutmakta güçlük varsa,

Konuşma güçlüğü, bilinç kaybı ve şaşkınlık olmuşsa,

Boyun, parmak ya da kol ağrısı da yaşanıyorsa,

Kızarıklık mevcutsa,

Yürürken bacaklarda da uyuşma oluşuyorsa,

Yaralanma ile oluşmuşsa,

Kas spazmı, baş dönmesi gibi şikayetler yaşanıyorsa..