  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Safranbolu'da "Sonbahar sessizliği" yaşanıyor
Aktüel

Safranbolu'da "Sonbahar sessizliği" yaşanıyor

Karabük Valisi Fuat Gürel - "Bugünler geride kalacak ve tarihi ilçemiz kısa sürede eski hareketliliğine kavuşacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:40:02 -
Safranbolu'da "Sonbahar sessizliği" yaşanıyor

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve özellikle sonbahar aylarında binlerce turiste ev sahipliği yapan Karabük'ün tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesi, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çeken "açık hava müzesi" konumundaki Safranbolu, her yıl ekim, kasım ve aralık aylarında özellikle Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Eskişehir gibi illerden ziyaretçi akınına uğruyor.

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin turist ağırlayan ve bu yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sadece hafta sonları az sayıda da olsa misafire ev sahipliği yapabilen tarihi ilçede, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da etkisiyle adeta zaman durdu.

Fotoğrafçıların her yıl bu aylarda gelip çalışmalar yaptığı tarihi ilçede şimdi "Sonbahar sessizliği" yaşanıyor.

- "Eski hareketliliğine kavuşacaktır"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak bu virüsü yeneceklerini ve normal hayata kısa sürede döneceklerini söyledi.

"Önce sağlık" diyen Gürel, şunları kaydetti:

"Safranbolu sadece ülkemiz değil dünyanın da bir gözbebeği. Hey yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyoruz. Ancak bu yıl Kovid-19 nedeniyle kontrollü bir şekilde misafirlerimize ev sahipliği yapmak durumunda kaldık. Bugünler geride kalacak ve tarihi ilçemiz kısa sürede eski hareketliliğine kavuşacaktır. Ben hem ilçe halkından hem de misafirlerimizden kurallara uymalarını ve biraz daha sabretmelerini rica ediyorum."





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ülkemdeki firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum'
Ekonomi

'Ülkemdeki firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum'

spanya'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta Garnica, Türkiye'nin güçlü ve güvenli bir ülke olduğunu belirterek 'İspanyol firmala..
Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay! Doktor koronavirüs hastalarını öldürdü
Dünya

Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay! Doktor koronavirüs hastalarını öldürdü

Almanya'nın Essen kentinde bir hastanede görev yapan başhekim, yoğun bakımda tedavi gören 2 koronavirüs hastasını kasten öldürme suçundan tu..
Dünyanın ilk antibakteriyel telefonu tanıtıldı
Teknoloji

Dünyanın ilk antibakteriyel telefonu tanıtıldı

Akıllı telefon üreticisi CAT, dünyanın ilk antibakteriyel telefonu S42'yi duyurdu. İşte özellikleri ve fiyatı...
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay