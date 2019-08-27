0553 313 94 23

Safranbolu’da safran soğanları toprağa dikildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kendi ağırlığının yüz bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kozmetik, gıda ve ilaç endüstrisi gibi çok geniş sektörlerde kullanılan dünyanın en pahalı bitkisi olan safran soğanları toprağa dikildi.

27 Ağustos 2019 Salı 23:01
Safranbolu’da safran soğanları toprağa dikildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kendi ağırlığının yüz bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kozmetik, gıda ve ilaç endüstrisi gibi çok geniş sektörlerde kullanılan dünyanın en pahalı bitkisi olan safran soğanları toprağa dikildi.



UNESCO Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve kilosunun 30 bin TL’yi bulan safran soğanlarının ekim programı Yazıköy’de üreticisi olan Recep Kartal’ın bahçesinde gerçekleştirildi. Programa katılan protokol üyelerine Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık tarafından safran bitkisi hakkında bilgiler verildi. Safran soğanının ekiminin ardından konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, bu sene 30 dekarlık alanda dikim yapacaklarını belirterek, ”Bundan 20 kilogram civarında bir safran elde etmeyi planlıyoruz. İnşallah verimli geçer, güzel bir mevsim olur. Hem İl Özel İdare hem de Bakanlık olarak da vatandaşlarımızı desteklemeye çalışıyoruz. Çiftçi adaylarımızı destekleyip onların safran bitkisi ekmelerine vesile olduk. Önümüzdeki süreçte safran ekimini, hasadını ve bundan sonraki süreçteki korunması ile ilgili tedbirleri alacağız. Bereketli bir yıl olmasını diliyorum” dedi.



Programa Vali Gürel’in yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 23:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kumluca’da makilik alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor
    1. Kumluca’da makilik alanda çıkan yangın..
    2. Ankara ve İstanbul okul servis..
    3. Erdal Aksünger kimdir? Erdal Aksünger..
    4. Gurbetçi ailenin otomobili yandı
    5. Metin Özkan kimdir? Metin Özkan..
    6. İmamoğlu bir mesajla 175 kişiyi daha..
    7. Çelik'ten taziye ziyareti
    8. Merve Şebnem Oruç kimdir? Merve Şebnem..
    9. "Türkiye, silahlı insansız hava..
    10. Libya açıklarında düzensiz göçmenleri..
    11. Ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili..
    12. Safranbolu’da safran soğanları toprağa..
    13. Ensar Vakfı'ndan İmamoğlu'na cevap:..
    14. İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Oltu'da trafik kazası: 3 yaralı
    16. Şoke eden rakam! THK'dan iflasa kılıf
    17. İtalya'da Cumhurbaşkanı 2'nci tur..
    18. Hollanda'da el konulan özel tasarım..
    19. "Lübnan kendini savunma hakkına..
    20. Tsitsipas'tan erken veda
    21. Kahramanmaraş’ta 450 bin liralık kaçak..
    22. Göztepe, Soner Aydoğdu'yu transfer etti
    23. Kışlık domates konservesi nasıl..
    24. Domates konservesi nasıl yapılır?..
    25. Hastalar beklerken kayıt görevlisi..
    26. Küçük kızının gözü önünde vurulan..
    27. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    28. Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk..
    29. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    30. Galatasaray'dan 'Falcao' hamlesi!
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım