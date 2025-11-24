  • İSTANBUL
Yerel Safranbolu’da Mutfaktaki Alevler Geceyi Karıştırdı! Ekipler Anında Müdahale Etti
Yerel

Safranbolu’da Mutfaktaki Alevler Geceyi Karıştırdı! Ekipler Anında Müdahale Etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın kısa sürede paniğe yol açtı. Alevler kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde Osman Mutlu'ya ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfaktan gelen sesler üzerine uyanan Mutlu çifti yangını fark ederek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle mutfakta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

