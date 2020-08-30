Safranbolu’da ‘çavuş üzümü’ hasadına başlandı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yüz yıllardır yetiştirilen çavuş üzümünün hasadına start verildi. 8 ila 15 liradan alıcı bulan ürünün üretim miktarının bu sene 800 bin tonu bulacağı öngörülüyor.
Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu’da iklim ve toprak yapısı itibarıyla sofralık üzüm yetiştiriciliğinin geniş alanlara yayıldığını söyledi. İlçede bağcılığın çok eski tarihlere dayandığını aktaran Gürel, “Çiftçilerimizi sürekli destekliyoruz. Teknolojinin son ürünlerinden yararlanıyoruz. Ve her geçen yıl üretim alanı da miktarı da artıyor” diye konuştu.