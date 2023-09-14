Safran Yetiştiriciliği: Büyük devlet desteği, satın alım var mı? İşte o en kolay yöntem, püf noktaları!

Safran, Crocus sativus isimli bitkinin stigmalarından yani dişicik tepesi adı verilen yerinden elde edilir ve dünyanın en pahalı baharatlarından biri olarak kabul edilir. Safran yetiştiriciliği yüksek getiri potansiyeli olan, fakat aynı zamanda özen ve bilgi gerektiren bir tarım dalıdır. İster ticari amaçlı, isterse hobi olarak safran yetiştiriciliği yapmayı düşünüyorsanız, temel bilgileri bilmeniz gerekir. Bu kapsamlı rehber, safran yetiştiriciliğinin nasıl yapıldığından, karlılık durumuna, devlet desteğinin olup olmadığına ve yetiştirme koşullarına kadar birçok konuya derinlemesine bir bakış sunuyor.

Safran Bitkisi Genel Özellikleri

Safran (Crocus sativus), süsengiller (Iridaceae) familyasına ait bir bitkidir ve genellikle baharat olarak kullanılan, yüksek değere sahip kırmızı-mor renkli stigmaları ile ünlüdür. Çiçeğin mor taç yaprakları, sarı stamenleri ve üç kırmızı stigma olmak üzere, oldukça renkli ve gösterişli bir yapıya sahiptir. Aslen Güneybatı Asya kökenli olan bu bitki, tarihsel olarak Orta Doğu, Hindistan ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilmiştir. Safran, dünyanın en pahalı baharatlarından biri olarak kabul edilir, çünkü bir kilogram safran elde etmek için yaklaşık 150 ila 200 bin çiçek gerekir.

Safran Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Safran yetiştiriciliği, yüksek ticari getirisiyle dikkat çeker. Ancak bu sürecin başarılı olabilmesi için birtakım kritik noktalar bulunmaktadır. Şimdi safran yetiştiriciliği püf noktaları nelerdir ele alalım:

Tohum Seçimi ve Hazırlığı

Safran, soğan (safran soğanı) ile üretilir. Soğanlarınızın kaliteli, hastalıksız ve en az bir yaşında olması gerekir.

Soğanlar alındıktan sonra, uygun bir şekilde saklanmalıdır. Bu süreçte nemli ve serin bir yer tercih edilebilir.

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Toprak Hazırlığı

Toprak, iyi drenajlı, hafif kumlu ya da tınlı olmalı ve nötr pH seviyesine sahip olmalıdır.

Toprağın önceden test edilmesi ve gerekli mineral veya organik madde eklemeleri yapılması tavsiye edilir.

Ekimden önce toprağı iyice havalandırmak ve yabani otlardan arındırmak gereklidir.

Ekim

Ekim, genellikle yaz sonu veya erken sonbaharda yapılır.

Soğanlar, 15 cm derinliğe ve 10-15 cm aralıklarla ekilmelidir.

Ekim sırasında, soğanların tepe kısmı yukarı gelecek şekilde dikilmelidir.

Sulama ve Besleme

Safran, aşırı sulamayı sevmez. Toprak nemini sürekli kontrol etmek önemlidir.

Safranın beslenme ihtiyacı düşüktür, ancak yine de organik kompost veya yavaş salınımlı kimyasal gübre kullanılabilir.

Bakım

Yabani otların düzenli olarak temizlenmesi ve toprağın hafifçe çapalanması gerekir.

Haşere veya hastalık belirtileri gözlendiğinde, uygun bir mücadele yöntemi seçilmelidir.

Hasat

Safran çiçekleri genellikle sonbaharda açar.

Çiçekler sabah erken saatlerde veya serin zamanlarda toplanmalıdır.

Stigmalar (kırmızı iplikler), çiçekten dikkatlice ayrılır ve kurutulur.

Kurutma ve Depolama

Toplanan safran iplikleri, serin ve karanlık bir yerde, düz bir yüzey üzerinde kurutulmalıdır.

Kuruyan safran, hava almayan kaplarda saklanmalı ve direkt ışıktan korunmalıdır.

Safran Yetiştirme Koşulları Neler? Püf noktası

Safran yetiştiriciliği, belirli koşulların sağlanmasını gerektiren, oldukça detaylı bir süreçtir. İşte safran yetiştiriciliği koşulları hakkında birkaç önemli nokta:

İklim Koşulları

Safran, ılıman ve subtropik iklimlerde daha iyi yetişir.

Sıcaklık, -15°C'ye kadar düşebilir ancak sıfırın altındaki sıcaklıklar uzun sürmemelidir.

Yüksek sıcaklıklar da safranın yetişmesini olumsuz etkiler.

Toprak Koşulları

Toprak, iyi drenaj özellikleri taşımalıdır.

Toprak pH'ı genellikle nötr veya hafif alkali olmalıdır.

Organik madde oranı yüksek, taş ve çakıl içermeyen topraklar tercih edilir.

Sulama

Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır; safran, kök çürümesine oldukça duyarlıdır.

Yılın ilk yarısında, bitkiler yeni sürgün verirken, daha fazla suya ihtiyaç duyarlar.

Aydınlatma

Safran, tam güneş ışığı veya yarı gölge koşullarında yetişebilir.

Ancak, çiçeklenme döneminde daha fazla güneş ışığına ihtiyaç duyar.

Besin ve Gübre

Safran, aşırı besin ve gübre istemeyen bir bitkidir.

Ancak ekim öncesinde kompost veya koyun gübresi gibi organik maddelerle toprak zenginleştirilebilir.

Dikim Derinliği ve Aralığı

Soğanlar genellikle 15 cm derinliğe ve 10-15 cm aralıklarla dikilir.

Dikim sırasında soğanın tepe kısmının yukarıya dönük olması gerekir.

Yabancı Ot Kontrolü

Safran soğanlarının çevresinde yabancı otların büyümesi, besin ve su rekabetine neden olabilir.

Bu nedenle düzenli aralıklarla yabancı ot temizliği yapılmalıdır.

Haşere ve Hastalık Kontrolü

Soğan çürüklüğü, yaprak lekelenmesi gibi hastalıklar ve bazı haşereler safran yetiştiriciliğini tehdit edebilir.

Doğal veya kimyasal mücadele yöntemleriyle koruma sağlanabilir.

Safran Yetiştiriciliği Karlı Mıdır?

Safran yetiştiriciliği yüksek getiri potansiyeli sunabilir. Ancak başlangıç yatırımı ve işçilik maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, bu tarım dalı riskleri de içerir. Eğer uygun koşullar sağlanabilirse, safran yüksek bir kar marjı sunabilir. İspanya, Fransa, İtalya, İran safran yetiştiriciliğinin yaygın olduğu ülkelerdir. Türkiye’de ise Safranbolu ilçesinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Safran ağırlığına göre dünyanın en pahalı baharatı olarak kabul edilir. Bir gramının değeri 5-6 Euro civarındadır.

Safran Yetiştiriciliğinde Devlet Desteği Var mı?

habertürk'e göre: Safran bitkisi kırmızı altın olarak kabul edilir. Safran Tıbbi Aromatik Bitkiler kapsamında olduğu için safran yetiştiriciliğinde devlet desteği bulunmaktadır. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuru yapılabilir ve sunulan desteklerden yararlanılabilir. Tarım Kredi Kooperatiflerinden safran soğanı temin edilebilir.