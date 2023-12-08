Safran bitkisi, görme bozuklukları için en zengin bitki: Roman, Yunan ve Osmanlı zamanında da bunu da yaptılar!
Safran bitkisi adından da anlaşılacağı üzere Safranbolu’da yetişen değerli ve pahalı bir bitkidir. Osmanlı'nın da kullandığı bu benzersiz bitki...
Safran bitkisi adından da anlaşılacağı üzere Safranbolu’da yetişen değerli ve pahalı bir bitkidir. Bu bitki özellikle güzel kokusu ile bilinir. Bu bitkinin tarihçesine baktığımız zaman ise tedavi amaçlı, ilaç olarak kullanıldığı bilgisini elde ederiz. Eski medeniyetlerde Moğollar tarafından dünya ülkelerine tanıtılmış ve eski Roman ve Yunan uygarlıklarında bu bitki tedavi edici özelliği ilaç, güzel kokusu parfüm olarak kullanılmış ve yetiştirilmiştir. Çok eski zamanlardan beri Safran bitkisi Anadolu’da yaygın olarak kullanılan safran bitkisi ile safran bitkisi görme bozukluklarına çözüm aranmış ve Osmanlı zamanında da kullanılmıştır. Değerli bir bitki olduğu az olmasından kaynaklanmaktadır, bu sebepten ülkemizde sadece Safranbolu değil diğer belli başlı köylerde de yetiştirilmeye başlanmıştır.
Bitkinin şekline gelirsek eğer mor renkli çiçeklere sahiptir. Bitkinin birçok faydası vardır ve kadınlarda özellikle adet sancılarına iyi gelmektedir ve regl dönemlerini düzenlemektedir. Bunun dışında zihinsel hafızayı güçlendirerek, iştahı kapalı olan insanlar için iştahının açılmasını sağlar ve bronşlarında şikayeti olan sürekli öksüren hastalar içinde öksürük ve astımda faydalıdır. Sadece bununla kalmamakta beraber cildi temizleyici, akneleri giderici bir özellikte taşımaktadır. Safran bitkisinin kullanım dozu da çok önemlidir ve safran bitkisi görme bozukluklarına çözüm olması konusunda değerlendirebilirsiniz. Aşırı kullanıldığı takdirde zararlı olur ve gebe kadınlarda kullanılmaması tavsiye edilir.
Safran Bitkisinin Görme Bozukluklarına Faydası
Safran bitkisi birçok rahatsızlığa iyi gelmekle beraber görme bozukluklarına da iyi gelmektedir. Görme bozukluklarına bitki tedavisi olarak safran bitkisi kullanılır. Göz de oluşan bozukluğu tedavi eden safran bitkisi su ile karıştırılıp çay gibi içildiği takdirde göz bozukluklarını giderir.
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