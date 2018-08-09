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Safra kesesi taşı bu belirtiler ile kendini gösteriyor

Safra kesesi taşı belirtileri nelerdir? İşte safra kesesi hakkında merak edilenler...

09 Ağustos 2018 Perşembe 23:30
Safra kesesi taşı bu belirtiler ile kendini gösteriyor

Karnın sağ üst kısmında bulunan, küçük bir armut şeklindeki safra kesesi kanallarla karaciğer, pankreas ve bağırsaklara bağlanır. Öğünler arasında karaciğer tarafından üretilen safra sıvısını depolayan safra kesesi yemek sırasında bu sıvıyı safra kanalı (ödyolu) vesilesiyle bağırsaklara gönderir.

Bu sıvı gıdalar yoluyla alınan yağı sindirmek için kullanılır.

40 yaş ve üzeri kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen safra kesesi taşı yiyeceklerden alınan yağın sindirilmesinde sorunlara yol açar.

Bu nedenle özellikle yağlı bir yemek sonrası yaşanan aşırı şişkinlik ve karın bölgesinden başlayarak omuza vuran ağrılar safra kesesi taşı belirtisi olabilir.

Safra kesesi taşı bulunan kişilerin büyük çoğunluğunda herhangi bir belirti görülmez. Bu nedenle safra taşları “sessiz” bir sağlık sorunu olarak kabul edilir. Ancak safra taşı olan hastaların %20-30’u bazı belirtiler yaşayabilir ve belirtiler ortaya çıktığında şiddetlenme eğilimindedir.

Safra kesesi taşının yol açtığı ağrılar genellikle karnın sağ üst köşesinde (kaburgaların alt bölgesinde) veya karnın hemen üstünde orta bölgede yoğunlaşır.

Ağrı şiddetlendikçe sırt bölgesine ve karnın geneline yayılabilir. Bu ağrılar süreklidir ve 10-15 dakikadan 1-2 saat varan sürelerde devam edebilir. Eğer ağrı 4-5 saatten uzun sürdüyse bu durum çoğunlukla safra kesesinin tahriş olduğu anlamına gelir.

Ağrının şiddeti vücudun pozisyonu değiştikçe azalıp artmaz. Ağrının şiddetlenmesiyle birlikte kusma görülebilir. Bunlara ek olarak kişi aşırı terleyebilir, ateşi yükselebilir ve titreyebilir.

Safra taşı nedeniyle gıdalarla birlikte alınan yağın sindirimi zorlaştığı için özellikle yağlı yiyecekler yedikten sonra aşırı şişlik oluşabilir.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 23:30
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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