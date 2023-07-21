Safiye Soyman, MS hastası oğlunun son halini paylaştı! Yürek burkan kare...

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımda MS hastalığı ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün son halini paylaştı. Ünlü sanatçının paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni alırken yürekleri dağladı.

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından herkesi duygulandıran bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, MS hastalığı ile mücadele eden oğlunun son halini paylaştı.

Yaklaşık 23 yıl önce kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan oğlu Harun Akaröz'ün son halini paylaşan Safiye Soyman, oğlunu yaylaya getirdiğini açıkladı.

Oğlunu evin bahçesine çıkarıp video çeken Safiye Soyman şunları söyledi:

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"Haruncuğum oğlumu çok merak edenler var, soranlar var sağlık durumu hakkında. Hepinizden Allah razı olsun. Ben de onu sağlığı için yazın sıcaktan 4 aylığına köye getirdim. Yayla evinde oksijeni bol, havası serin bir yerde. Evinden ve bahçeden sizlere göstermek paylaşmak istedim. Hepinize sevgiler soranlara sağ olsunlar, var olsunlar hepinizi öpüyoruz. Bütün dualarınızı bekliyoruz."