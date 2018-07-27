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Safiye İnci için istenen ceza belli oldu

Kendisini tahrik eden Kemalist arkadaşına bir anlık kızgınlıkla sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Safiye İnci için istenen ceza belli oldu.

27 Temmuz 2018 Cuma 17:41
Safiye İnci için istenen ceza belli oldu

Mustafa Kemal'e yönelik kullandığı ifadeleri sosyal medyadan paylaşan Safiye İnci hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Dalgalı'nın hazırladığı iddianamede, Safiye İnci'nin Instagram hesabından paylaştığı görüntüdeki sözleri aktarıldı ve bu sözlerin, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret niteliğinde olduğu" ifade edildi.

İnci'nin, soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, "bir anlık düşüncesizliği nedeniyle böyle bir şey olduğunu" söylediği ve pişmanlığını dile getirdiği bildirilen iddianamede, sanığın "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" uyarınca "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

İddianameyi kabul eden Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Safiye İnci'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 17:41
  1. Ankara
  2. anıtkabir
  3. Safiye İnci
  4. Mustafa Kemal

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