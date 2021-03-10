Safını belli etti! Twitter'dan skandal Boğaziçi hamlesi

Provokatörlere, İslam düşmanlarına ve LGBT'lilere çıt çıkarmayan ve üç maymunu oynayan ABD'li sosyal medya platformu Twitter yeni bir skandala daha imza attı. Prof. Dr. Melih Bulu'nun kullandığı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün resmi Twitter hesabı gerekçe dahi gösterilmeden sebepsiz yere askıya alındı.

CHP'nin başını çektiği solak kesim tarafından "bilim yuvası" olarak adlandırılan Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını bahane edip sokaklarda terör estiren güruha bir destek de Twitter'dan geldi.

Destek bulamadıkça adeta deliye dönen ve iyice sapıtan Boğaziçi provokatörlerine çanak tutan Twitter Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü resmi hesabını erişime kapatttı.

"@bounrektorluk" adlı hesaba girildiğinde "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" yazısının ekrana yansıdığı görüldü. Öte yandan Twitter'ın bu skandal hamlesi "Twitter safını belli etti" yorumlarını beraberinde getirdi.