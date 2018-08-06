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Safet Susic: Galatasaray'dan daha iyi oynadık

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 02:13
Safet Susic: Galatasaray'dan daha iyi oynadık
Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Süper Kupa'yı kazandıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
 
Karşılaşmayı penaltılara kalmadan da kazanabilecek şansları yakaladıklarını söyleyen Susic, "1-0 öne geçtikten sonra 2-3 net pozisyon kaçırdık, maçı erken de bitirebilirdik. Bugün gösterdik ki, Galatasaray'dan daha iyi oynadık. Geceyi de kupayla bitirdik, çok güzel bir şey bu" dedi.
 
Galatasaray'ın maç sonu alkışlamasına da değinen deneyimli hoca, "Galatasaray bugün bizim kupayı çalmadığımızı, hak ettiğimizi gördü ve maç sonunda herhalde bu yüzden bizi alkışladı. Galatasaray bu kupayı çok kazandı, seneye de, öbür sene de kazanabilir" ifadelerini kullandı.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 02:13
  1. Safet Susic
  2. Akhisarspor
  3. Galatasaray
  4. Süper Kupa finali

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