Muharrem ayının son günlerine girilirken pek çok kişi safer ayının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, safer ayı hangi güne denk geliyor?

Safer ayı ne zaman hangi gün başlayacak? Safer ayının önemi nedir?

Safer ayı 28 Ağustos Pazar günü başlayacak. Bu mübarek ay 26 Eylül Pazartesi günü sona erecek ve 27 Eylül Salı günü Rebiülevvel ayı başlayacak.

Safer ayına ilişkin olarak uğursuz söylentileri bulunmaktadır. Bu söylemler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Halk arasında bu yanlış düşüncenin kaldırılması gerekir.

Diyanet İşleri'nin web sitesindeki açıklamada yer alıyor. Söz konusu açıklama şöyle: Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.