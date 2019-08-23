Safer ayı ne zaman 2019? Safer ayında okunacak dualar

Zilhicce ayını geride bırakmak üzereyiz. Kameri aylara göre Zilhicce’den sonra Müslümanların hicri yıl başı olan Muharrem ayı gelmekte. Muharrem ayı denilince aşure gelmekte. Kameri aylara göre Muharrem ayından sonra ikinci ay ise Safer ayıdır. Safer ayı bela ve musibetlerin yaşandığı ay olarak bilinir. Peki Safer ayı ne zaman?

Muharrem Ayı yani hicri yılbaşı, Peygamber Efendimizin (S.a.v) Hz. Ebu Bekir (r.a) ile birikte Mekke’den ayrılıp Medine’ye gittiği, yani hicret ettiği gündür. Miladi takvime göre 16 Temmuz 622’de gerçekleşen bu yolculuk hicri takvimin muharrem ayının ilk gününe denk gelmektedir. 9 Eylül 2019 Pazartesi günü ise muharrem ayının 10. günü yani aşure günüdür. Aşure, İslam’dan önce de aşure gününe önem verilir, o gün oruç tutulur ve Kabe’ye yeni bir örtü örtülürdü. Medineli yahudiler de İsrailoğulları’nın firavunun zulmünden kurtuldukları günün anısına aşure gününde oruç tutuyorlardı. Peygamberimiz (s.a.v) Medine’ye hicret ettiğinde yahudilerin uygulamasından farklı olması için ümmetinden dileyenlerin aşure orucu tutmasını, eğer tutacaklarsa bir gün öncesi ve sonrasını da oruçlu geçirmelerini buyurmuştu. Aşure gününe ilişkin Peygamerimiz (s.a.v) “Kim aşure gününde ailesine geniş davranır ve onlara bolca ikramda bulunursa, Allah da ona bolca ikramda bulunur ve rızkını çoğaltır.”

Safer ayı ne zaman?

Muharrem ayından sonraki ay ise Safer ayıdır. 30 Eylül Pazartesi Safer Ayı’nın biridir.

Safer ayı duası

Safer Ayına 30 Eylül 2019 tarihinde gireceğiz. Safer ayı içerisinde bu ayı ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar için Safer Ayının ilk ve son çarşamba gününde okunacak duayı yayınlıyoruz. Safer ayının son çarşamba gecesi veya günü, âfât-ı semâviye ve âfât-ı arâziyeden muhâfaza olmak için 2 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 11 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra en az 11 İstiğfâr-ı şerîf ve 11 Salât-ı Münciye okunur. Ayrıca "Allâhümme bârik fî şehri’s-saferi va’htim le-nâ bi’s-sa’â-deti ve’z-zaferi" duası da okunur.