Şafak vaktinde baskın

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 polis tarafından “şafak” vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda kapılar “koçbaşı” ile kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 kişi yakalandı. Aramalarda 400 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram esrar, 3 hassas terazi, iki ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 20 bin lira ele geçirildi.



TIR dorsesinde 15 kilo 100 gram esrar



Osmaniye’de ise dorsesinde 15 kilo 100 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır’dan İstanbul’a iki tır ve bir kamyonla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.



Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Sakızgediği köyü yakınlarında araçları durduran ekipler, narkotik köpekleri “Dora” ve “Örtü” ile yaptıkları aramada, R.E idaresindeki tırın dorsesinde, erzak çuvalları içerisine gizlenmiş 15 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.



Ekipler, R.E. ve diğer araçlardaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen R.E çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Sera ve ahırda uyuşturucu



Mersin’in Silifke ilçesinde de sera ve ahırında 11 kilo 130 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.



Jandarma ekipleri, Uzuncaburç Mahallesi’nde yaşayan bir kişinin serasında uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.



Domates serası ve ahırda, narkotik dedektör köpeği “Fındık” ile yapılan aramada, 11 kilo 130 gram esrar ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.