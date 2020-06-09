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Aktüel

Şafak vakti uyuşturucu satıcılarına baskın

Adana’da, ‘torbacı’ diye tabir edilen 40 uyuşturucu satıcısı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 07:20:12 -
Şafak vakti uyuşturucu satıcılarına baskın

Adana’da, ‘torbacı’ diye tabir edilen 40 uyuşturucu satıcısı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak bilenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile çok sayıda adrese şafak vakti baskınlar düzenlendi.




Düzenlenen baskınlar söz konusu şahısların evleri dedektör köpekler tarafından arandı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Operasyonda söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçerildi.

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