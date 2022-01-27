Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim öldürdü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Beşikş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vuranlar yakalandı mı?

Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybederken yanında bulunan şoförü de yaralandı. Son dakika: Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü?

Cinayetle ilgili dosya Cinayet Bürosu ekiplerinden alınarak organize şube ekiplerine verildi. Cinayetin sebebinin yeraltı dünyasındaki iki grup arasındaki alacak verecek meselesi olduğu iddia ediliyor. Cinayetin ardında ise yeraltı dünyasındaki 2 grubun arasındaki çok yüklü bir miktarda paranın olduğu iddia ediliyor.