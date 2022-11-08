Sadır Caparov: Türkiye bizim için kardeş bir devlet ve güvenilir bir dosttur

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov ve Soylu, yaptıkları görüşmede, kamu güvenliğinin sağlanması, yasa dışı göçle mücadele ve diğer ilgili alanlarda pratik işbirliğinin daha da geliştirilmesi, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki anlaşmaların uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

"Türkiye bizim için kardeş bir devlet ve güvenilir bir dosttur"

Caparov, Soylu'nun ziyaretinin, iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki ikili işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını vurgulayarak, "Türkiye, bizim için kardeş bir devlet ve güvenilir bir dosttur. Kırgızistan, Türkiye ile işbirliğine özel önem veriyor" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu da misafirperverliği için Caparov'a teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Soylu, Kırgız meslektaşlarıyla güvenlik, terörizm, aşırıcılık, yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği konularında kapsamlı görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Türk tarafının, iki ülke liderlerinin talimatlarını dikkate aldığını belirten Soylu, "Tüm işbirliği alanlarında stratejik ortaklığı daha da derinleştirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu Kırgızistan Meclis Başkanı Şakiyev ile de görüştü

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, meclis binasında Soylu'yu kabulünde yaptığı açıklamada, Kırgızistan'ın, Türkiye ile stratejik ortaklık ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirmeye öncelik verdiğine işaret etti.

Şakiyev, son iki yılda devlet başkanlarının olumlu çabaları sayesinde siyasi-ekonomik, kültürel-insani, askeri-teknik alanlarda işbirliğinin yeni bir seviyeye ulaştığının altını çizdi.

Soylu da görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un selamını iletti.

Soylu, iki ülke cumhurbaşkanlarının aktif desteği sayesinde her alanda işbirliğinin kurulduğunu belirterek, "Özellikle İçişleri Bakanlığı düzeyinde işbirliği genişlemekte, terörle uyuşturucu madde kullanımı ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında ortak çalışmalar yürütülmektedir." dedi.