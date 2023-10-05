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Gündem Sadık Tanrıkulu ilahiyat fakülteleri için "dekolte" uyarısı yaptı! Ses Cemil Kılıç'tan çıktı
Gündem

Sadık Tanrıkulu ilahiyat fakülteleri için "dekolte" uyarısı yaptı! Ses Cemil Kılıç'tan çıktı

Yeniakit Publisher
2023-10-05 23:59:00 - 2023-10-06 00:02:19
Sadık Tanrıkulu ilahiyat fakülteleri için "dekolte" uyarısı yaptı! Ses Cemil Kılıç'tan çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sadık Tanrıkulu, önemli bir "dekolte" uyarısında bulundu.

Tanrıkulu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Son yıllarda ilahiyat fakültelerine normal tesettürsüzlüğe ilaveten mini etekli, şortlu, sırtı tamamen çıplak çok açık, tesettürsüz kızlar gelmeye başladı. Ayrıca bu tarz kıyafetlerle MEB'de Din derslerine giren öğretmenler var." dedi.

Hatta bu eğitmenlerin birçoğunun tesettürü inkar edip, öğrencilerine de bunu aşıladığını belirten Tanrıkulu, "Bunların bir kısmı yaşam tarzı olarak açık iken bir kısmı Kur'an'ın tesettür emrini inkâr eden ve bunu öğrencilere anlatan mürted tipler. Bu konuda acilen kanuni tedbir alınması zorunlu olsa gerek." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu'nun mesajını alıntılayan Cemil Kılıç, bizzat Tanrıkulu'nun işaret ettiği mürtedler gibi davrandı.


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