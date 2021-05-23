Sadık Soylu kimdir? Sadık Soylu nerelidir? Sadık Soylu hangi görevlerde bulundu?
Sadık Soylu nereli? Sadık Soylu özgeçmişi. Sadık Soylu sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte Sadık Soyul’nun kim olduğu sorgulanıyor. Peki Sadık Soylu kimdi, Sadık Soylu nerelidir? Sadık Soylu hangi görevde bulunuyor.
Sadık Soylu kimdir? sorusunu internette arattığığında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun amcasının oğlu olduğu söyleniyor. Sadık Soylu nerelidir? Sadık Soylu Trabzonun’un Of ilçesindendir. Sadık Soylu, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 8 yıl TOKİ’deyken 3 yıl da Çevre ve Şehircilik Bakanı iken başdanışmanı olarak görev yaptığı internet aramalarında görünüyor.