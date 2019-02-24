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Sadi Bilgiç kimdir? TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç

Naci Bostancı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan adayı olmasıyla boşalan AK Parti’nin yeni TBMM Başkanvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç oldu. Süreyya Sadi Bilgiç kimdir? Süreyya Sadi Bilgiç nerelidir? Süreyya Sadi Bilgiç nerenin milletvekili?

24 Şubat 2019 Pazar 12:56
Sadi Bilgiç kimdir? TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç

Naci Bostancı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan adayı olmasıyla boşalan AK Parti’nin yeni TBMM Başkanvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç oldu. Süreyya Sadi Bilgiç kimdir? Süreyya Sadi Bilgiç nerelidir? Süreyya Sadi Bilgiç nerenin milletvekili?

Sadi Bilgiç kimdir?

Süreyya Sadi Bilgiç Ankara - 1961, Mehmet Sadettin, İsmet.

İktisatçı; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat-İşletme- İstatistik bölümlerini bitirdi. Almanya'da Goethe Enstitüsü ve Münih Üniversitesinde Almanca eğitimi aldı.

23 yıl yurt içinde ve dışında özel sektörün değişik iş kollarında üst düzey yönetici ve iş sahibi olarak çalıştı. Bilgi işlem ve ileri teknoloji uygulamaları, tekstil ve perakende sektörlerinde görev aldı.

23, 24, 25 ve 26. Dönemde Isparta Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Kâtip Üyeliği, 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekilliği, 26. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

İngilizce ve Almanca bilen Bilgiç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:56
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