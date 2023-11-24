Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı!

Başı, sonu ve ortası olmayan bir videoda Sadettin Ustaosmanoğlu, "Hamas'ın yaptığını Türkiye'de de yapmak gerekir." demiş ve videodaki sözleri "şeriat çağrısı yapıyor" şeklinde servis edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medya platformunda çeşitli hesaplar tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu isimli kişiye ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözlerin ve beyanlar ile ilgili olarak TCK 214. maddesinde düzenlenen 'Suç işlemeye tahrik' suçu kapsamında şüpheli hakkında resen soruşturma başlatılmıştır."

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