Sadettin Teksoy yıllar sonra ekrana dönüyor!

Sadettin Teksoy 90’lara damga vurmuş isimlerin başında geliyor. ‘Teksoy Görevde’ programında, kendine özgü tarzı ve üslubuyla, belki de Türk televizyonlarının gelmiş geçmiş en benzersiz karakterlerinden birini yarattı ve ekrana yansıttı.

Yaptığı haberler, sunduğu programların yanı sıra, sarı montu ve işaret parmağıyla da Türk halkının aklına kazındı. Yurt içinden ve yurt dışından ilginç, ve gizemli olayları 12 yıl boyunca 'Teksoy Görevde' programı ile televizyonlara taşıdı, reyting rekorları kırdı.

Programı ve kendine özgü üslübuyla hafızalara kazınan ünlü sunucu, uzun zamandır ekrandan uzak, çiftlik hayatı yaşıyor.

Sadettin Teksoy, yıllar sonra, Show TV'de yayınlanan komedi programı Güldür Güldür Show’da ortaya çıktı. Teksoy, Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümünün tanıtımında yer aldı.

Peki, 90'lı yılları iyi bilenlerin yakından tanıdığı, ancak yeni nesil için sadece ismi tanıdık gelen Sadettin Teksoy kimdir?

SADETTİN TEKSOY KİMDİR?

1952 İstanbul doğumlu olan Sadettin Teksoy, Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe, 1972 yılında Hafta Sonu gazetesinde magazin muhabiri olarak başladı. 2 yıl sonra aynı grubun yayın organı Hürriyet'e geçti. Irak-İran Savaşı'nı her iki cepheden izledi. Bağdat'ta İran savaş uçaklarının bombaladığı petrol rafinerisinde sırtından yaralandı. 1980 yılında Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ile görüşen ilk gazeteci oldu.

Hürriyet gazetesinin haber merkezinde 16 yıl süreyle savaş, özel haber ve polis muhabiri olarak görev yaptı. Çok sayıda yazı dizisi hazırladı. 1990 yılında televizyon haberciliğine atıldı ve Uğur Dündar'ın yapımcılığındaki Hodri Meydan programında özel haber muhabiri olarak çalıştı. İngilizce ve Arapça bilen Teksoy, 1992 yılında Hürriyet Gazetesi'nden emekli oldu.

Sadettin Teksoy, 1992 yılında, Star TV Haber Merkezi'ne transfer oldu. Bu bölümde 2 yıl süreyle, özel haber muhabirliği yaptıktan sonra, 1994'te kendisini ülke çapında ünlü bir TV yapımcısına dönüştüren, "Teksoy Görevde" programını hazırlamaya başladı. Yurt içinden ve dışından ilginç, sıra dışı ve gizemli kişileri ya da mekânları, kendine özgü sunumuyla izleyicilere tanıttığı bu program, Star TV'de kesintisiz olarak 5 yıl boyunca yayınlandı. Yayınlanan her programı izlenme rekorları kırdı.

1999 ile 2002 yılları arasında medyada farklı görevler alan ve bu arada da Show TV Haber Merkezi'nde çalışan Teksoy, o yıldan itibaren kendisiyle özdeşleşen programı "Teksoy Görevde"yi bir kez daha hazırlamaya başladı. "Teksoy Görevde", 2002-2006 yılları arasında kısa süreli kesintilerle Star TV'de yayınlanmayı sürdürdü. "Sırlara Yolculuk" adlı programı da sunan Teksoy, daha sonra yapımcı ve sunuculuğunu üstlendiği "Sırların Efendisi" adlı büyük beğeni toplayan programı hazırladı.