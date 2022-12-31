Sadettin Teksoy ekranlara geri dönüyor!
Parmak hareketiyle 90'lı yıllarda ekranlara damga vuran başarılı sunucu Saadettin Teksoy, uzun yıllar sonra Güldür Güldür Show'da ortaya çıktı.
Parmak hareketiyle 90'lı yıllarda ekranlara damga vuran başarılı sunucu Saadettin Teksoy, uzun yıllar sonra Güldür Güldür Show'da ortaya çıktı.
"Ben Sadettin Teksoy" repliği ve parmak hareketiyle hafızalara kazınan Saadettin Teksoy, uzun yılların ardından ekranlara döndü. Sıra montuyla tanınan Teksoy, Güldür Güldür Özel bölümüne konuk oldu.
YILLAR SONRA EKRANDA
Bir ailenin evinde ortaya çıkan gizemli kara deliğin olduğu skeçte rol alan Sadettin Teksoy, unutulmayan sarı montu ve "Ben Saadettin Teksoy" repliğiyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan 70 yaşındaki Teksoy'un değişmeyen imajı da dikkatlerden kaçmadı.