Sadettin Saran ölümden döndü! Kaza anı ortaya çıktı

Emniyet şeridinde süratle ilerleyen Saran'ın aracının, aniden şeride giren bir minibüse arkadan çarpmasıyla yaşanan can pazarı saniye saniye kaydedildi.

"Aşırı hızdan aracın arkası havaya kalktı"

Görüntülerde, Sadettin Saran’ı taşıyan aracın emniyet şeridini kullanarak hızla yol aldığı görülüyor. O sırada başka bir minibüsün aniden emniyet şeridine direksiyon kırmasıyla kaçınılmaz çarpışma gerçekleşiyor. Çarpmanın şiddeti ve aşırı hızın etkisiyle lüks aracın arka kısmının havaya kalktığı anlar, kazanın boyutunu ve yaşanan paniği tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor.

"Motosikletli sürücü faciayı anbean kaydetti"

Yoldan geçen bir motosikletlinin kask kamerasına yansıyan o dehşet anları, trafikteki kural ihlallerinin ne denli ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha kanıtladı. Kazanın ardından olay yerine kısa sürede ekipler sevk edilirken, Saran’ın ve diğer sürücülerin sağlık durumu merak konusu oldu. Emniyet ekipleri, kural dışı şerit kullanımı ve aşırı hız iddialarıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.