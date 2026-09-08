Sadece yarım saatte bile kanser riskini artırabileceği ortaya çıktı

91 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, gün içinde 30 dakikadan uzun süre kesintisiz oturmanın kanser gelişme ve kansere bağlı ölüm riskindeki artışla ilişkili olduğu belirlendi.

Uzun süre hareketsiz kalmanın sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen yeni bir araştırma, yalnızca oturarak geçirilen toplam sürenin değil, bu sürenin kesintisiz olup olmadığının da önemli olabileceğini ortaya koydu.

PLOS Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, Birleşik Krallık’taki uzun süreli sağlık projesi UK Biobank’a katılan 91 binden fazla kişinin verileri incelendi. Daha önce kanser geçmişi bulunmayan katılımcıların yaş ortalaması 56 olarak kaydedildi.

Katılımcıların hareketleri, yedi gün boyunca bileklerine takılan aktivite ölçerlerle takip edildi. Daha sonra sağlık durumları yaklaşık 12 yıl boyunca izlendi.

Her ek saatte risk yüzde 9 arttı

Araştırmacılar, 30 dakika veya daha uzun süren oturma dönemlerini “uzun süreli hareketsiz davranış” olarak değerlendirdi.

Sonuçlara göre gün içinde kesintisiz oturarak geçirilen her ilave saat, herhangi bir kanser nedeniyle hayatını kaybetme riskinin yüzde 9 artmasıyla ilişkilendirildi. Kansere yakalanma riskinde yüzde 3, obezite ve tip 2 diyabetle ilişkili kanserlerin görülme sıklığında ise yüzde 5 artış tespit edildi.

Araştırmanın kıdemli yazarı ve Glasgow Üniversitesi epidemiyologlarından Frederick Ho, “Verilerimiz, bir seferde 30 dakikadan uzun süre oturmanın daha yüksek kanser riskiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.” dedi.

Oturma süresini bölmek riski düşürebilir

Çalışmada, oturma süresini kısa hareketlerle bölen kişilerde daha olumlu sonuçlar görüldü. Kesintili oturulan her saat, kanserden ölüm riskinin yüzde 18, genel kanser görülme sıklığının ise yüzde 6 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi.

Obeziteyle bağlantılı kanserlerin görülme sıklığı yüzde 9, tip 2 diyabetle ilişkili kanserlerin görülme sıklığı ise yüzde 10 daha düşük bulundu.

Ho, oturma süresini kısa bir yürüyüşle bölmenin dahi koruyucu olabileceğini belirterek hafif hareketlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Araştırmadaki modellemeye göre uzun süre oturarak geçirilen günlük bir saatin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi, kanserden ölüm riskinin yüzde 12 ve kansere yakalanma riskinin yüzde 6 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi.